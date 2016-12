foto LaPresse

09:57

- Oltre due tonnellate di semi di soia, privi di tracciabilità e di provenienza ignota, sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Bologna. Erano pronte per la distribuzione, in un laboratorio abusivo di produzione. Al piano terra di un condominio, in locali fatiscenti e sporchi, era stata allestita una serra per la coltivazione dei germogli, che venivano poi custoditi in una cella frigo in sacchetti di polietilene non per alimenti.