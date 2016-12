Brutto incidente d'auto per Nicoletta Braschi

foto LaPresse 18:56 - Tanta paura per Nicoletta Braschi e Roberto Benigni. La moglie del comico toscano è rimasta coinvolta in un incidente stradale ed è stata ricoverata per due giorni al Bufalini di Cesena. La musa di Benigni si è ferita dopo che l'autista filippino, alla guida della golf dell'attrice romagnola, si è schiantato contro un palo della luce, poiché accecato dal sole. La Braschi ha riportato un trauma facciale e guarirà in un mese. - Tanta paura per Nicoletta Braschi e Roberto Benigni. La moglie del comico toscano è rimasta coinvolta in un incidente stradale ed è stata ricoverata per due giorni al Bufalini di Cesena. La musa di Benigni si è ferita dopo che l'autista filippino, alla guida della golf dell'attrice romagnola, si è schiantato contro un palo della luce, poiché accecato dal sole. La Braschi ha riportato un trauma facciale e guarirà in un mese.

Il fatto è stato riportato su "Il Giorno". Benigni è tutt'ora con la moglie. Dopo aver saputo dell'incidente, l'artista ha lasciato gli impegni di lavoro per accorrere in ospedale. L'auto su cui viaggiava Nicoletta Braschi, guidata dall'autista filippino, era andata a sbattere contro un palo della luce in via Fiorenzuola, nei pressi di Diolaguardia (Cesena) dove la famosa coppia ha da tempo una casa.



Nel tardo pomeriggio di mercoledì l'attrice è stata dimessa dal reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale Bufalini di Cesena.