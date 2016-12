foto Carabinieri 00:46 - Un agricoltore in pensione di 78 anni, Aldo Silingardi, è stato ucciso nella sua abitazione di Fosdondo, nelle campagne di Correggio (Reggio Emilia). L'anziano è stato trovato morto con la testa fracassata da un parente, che ha notato la porta di casa aperta e si è insospettito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non si esclude la pista della rapina. - Un agricoltore in pensione di 78 anni, Aldo Silingardi, è stato ucciso nella sua abitazione di Fosdondo, nelle campagne di Correggio (Reggio Emilia). L'anziano è stato trovato morto con la testa fracassata da un parente, che ha notato la porta di casa aperta e si è insospettito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non si esclude la pista della rapina.

A compiere la macabra scoperta è stato il genero del fratello, che era andato a fargli visita, e ha trovato la porta dell'ingresso aperta. All'interno le stanze erano state messe a soqquadro, il corpo della vittima riverso sul pavimento con una profonda ferita sulla testa. L'allarme al 112 è stato immediato. Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuta anche l'auto medica del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.



L'ipotesi prevalente, al momento, è quella della rapina finita in tragedia. La vittima, che viveva da sola e che viene descritta dai parenti come una persona mite, potrebbe aver sorpreso i ladri in casa. Quello di Fosdondo è il secondo episodio di violenza accaduto nelle ultime ore nel Reggiano. La scorsa notte, un poliziotto ha rischiato di essere ucciso da un ladro. Il bandito, fermato mentre con altri complici cercava di rubare nei garage della periferia di Reggio Emilia, ha strappato durante la colluttazione l'arma di ordinanza all'agente e ha cercato di sparargli al volto due volte.