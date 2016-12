Riccione, ragazzo trovato morto in un canale

foto Carabinieri 14:08 - Le notti della movida romagnola si tingono di giallo: il cadavere di un ragazzo di 22 anni è stato trovato alle 5.30 in un canale di Marano, il centro della movida riccionese, dove si concentrano molti locali notturni e discoteche sulla spiaggia. Si tratta di un giovane ravennate, scomparso ieri durante la "Notte Rosa", che il padre stava cercando dopo avere dato l'allarme della sparizione. - Le notti della movida romagnola si tingono di giallo: il cadavere di un ragazzo di 22 anni è stato trovato alle 5.30 in un canale di Marano, il centro della movida riccionese, dove si concentrano molti locali notturni e discoteche sulla spiaggia. Si tratta di un giovane ravennate, scomparso ieri durante la "Notte Rosa", che il padre stava cercando dopo avere dato l'allarme della sparizione.

Il 22enne, Vadim Piccione, era nato in Bielorussia e adottato da una famiglia di Ravenna: a Riccione era arrivato venerdì sera in treno con almeno 6 amici per trascorrere la prima serata della Notte Rosa.



Il corpo del ragazzo è stato visto da un passante che ha chiamato i carabinieri. Al momento le ipotesi investigative tenderebbero ad escludere un'aggressione per rapina perché il ragazzo è stato trovato in possesso sia del portafoglio che della catenina d'oro. Inoltre non presenta evidenti lesioni né segni di percosse.



La scomparsa del 22enne era stata denunciata dal padre giunto a Riccione dopo non aver visto rincasare il figlio. Il giovane, come ha detto il padre ai carabinieri, non sapeva nuotare. Gli amici, che hanno fatto ritorno in treno a Ravenna ieri all'alba, stanno in queste ore rendendo dichiarazioni ai carabinieri.