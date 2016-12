Sisma in Emilia, ok ai fondi per la ricostruzione

foto Ap/Lapresse Correlati Dossier 15:31 - Via libera al decreto sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Emilia. Il testo è stato approvato dal premier di concerto con il ministero dell'Economia e stabilisce un contributo ai lavori per case e imprese fino all'80% del totale. Intanto il Senato ha approvato l'emendamento sui contributi ai partiti che stabilisce di versare l'ultima tranche dei rimborsi elettorali alle popolazioni delle aree colpite dal sisma. - Via libera al decreto sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Emilia. Il testo è stato approvato dal premier di concerto con il ministero dell'Economia e stabilisce un contributo ai lavori per case e imprese fino all'80% del totale. Intanto il Senato ha approvato l'emendamento sui contributi ai partiti che stabilisce di versare l'ultima tranche dei rimborsi elettorali alle popolazioni delle aree colpite dal sisma.

"Su proposta dei presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il presidente del Consiglio stabilisce la ripartizione dei fondi fra le Regioni sulla base dei danni finora riscontrati", spiega una nota di Palazzo Chigi. "Per il 2012 le risorse del fondo sono cos ripartite: 95% in favore della Regione Emilia Romagna, 4% in favore della Regione Lombardia, 1% in favore della Regione Veneto - si legge ancora - Per quanto riguarda gli anni successivi, 2013 e 2014, la ripartizione dei fondi sarà rideterminata dopo la definitiva valutazione dei danni da parte delle Regioni interessate anche eventualmente con conguaglio della quota per il 2012".