foto Ansa 22:13 - Anna Maria Franzoni non ha diritto ai permessi premio. Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso della "mamma di Cogne", condannata definitivamente a 16 anni per il delitto del figlio Samuele, contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna che il 25 ottobre 2011 aveva dato parere negativo a questi permessi. La Franzoni, che ha già scontato un terzo della pena, voleva stare con marito e figli 3 giorni al mese. - Anna Maria Franzoni non ha diritto ai permessi premio. Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso della "mamma di Cogne", condannata definitivamente a 16 anni per il delitto del figlio Samuele, contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna che il 25 ottobre 2011 aveva dato parere negativo a questi permessi. La Franzoni, che ha già scontato un terzo della pena, voleva stare con marito e figli 3 giorni al mese.

Per effetto del rigetto del ricorso la Franzoni dovrà pagare anche le spese processuali. Anna Maria Franzoni è in carcere dal 2008, quanto la Cassazione confermò definitivamente la condanna a suo carico per la morte del suo bambino di 3 anni, avvenuta a Cogne nel gennaio 2002.