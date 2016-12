foto Ingv

06:54

- Due lievi scosse di terremoto di magnitudo 2.3 e 2.6 sono state registrate rispettivamente alle 5.27 e alle 6.22 nelle zone terremotate dell'Emilia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa ha avuto epicentro in prossimità del comune mantovano di Magnacavallo, mentre la seconda in quello ferrarese di Cento. Non si hanno al momento segnalazioni di ulteriori danni a persone o cose.