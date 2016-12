foto LaPresse

- Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto fra Cesena e Rimini Nord. Viaggiavano in direzione Ancona a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. La vittima è una donna, mentre tra i feriti, trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Cesena, ci sarebbe anche una ragazza di 14 anni.