Modena, 75enne uccisa a bastonate

- Giallo a Garofano di Savignano sul Panaro, nel Modenese: una pensionata di 75 anni, Anna Gombia, è stata uccisa a bastonate. Il cadavere è stato rinvenuto in una strada di campagna dove la vittima era solita portare a spasso il suo cane. Sul caso indagano i carabinieri di Savignano, di Sassuolo e del reparto operativo di Modena. Si ipotizza una rapina finita male.

Da quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'anziana sarebbe stata colpita più volte al capo con un oggetto contundente, probabilmente un grosso ramo, per poi essere trascinata per alcuni metri. L’esame del cadavere ha evidenziato un incredibile accanimento dell’assassino sulla testa della donna. L'anziana sarebbe stata privata di alcuni effetti personali.

Come ogni mattina, tra le 7 e le 9 circa, la 75enne stava passeggiando con il cane lungo un percorso ciclopedonale, nei pressi del fiume Panaro, a Savignano. La donna è stata trovata intorno alle 10, in una pozza di sangue, da un passante che ha dato l'allarme. Sul posto è giunta la figlia sconvolta per quanto accaduto.

Il 6 maggio dello scorso anno venne accoltellata a morte a poche centinaia di metri di distanza Anna Teresa Urbaniak, badante polacca di 48 anni. Stava percorrendo il "percorso sole" dall'altra parte del fiume Panaro, nel comune di Vignola. Per l'omicidio è stato rinviato a giudizio Francisco Celio Silva Santos, brasiliano di 36 anni accusato di aver ucciso la donna dopo averla violentata.