foto Ansa

06:57

- Due lievi scosse di terremoto, di magnitudo 2.1 e 2.2, sono state registrate rispettivamente all'1.54 e alle 4.24 nelle zone terremotate dell'Emilia, in provincia di Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo sisma ha avuto ipocentro a 15 km di profondità ed epicentro in prossimità di Cavezzo mentre il secondo ha avuto ipocentro a 25,2 km di profondità ed epicentro in prossimità di Camposanto.