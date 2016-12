Sei in pagella in cambio di sesso: arrestato prof

foto Ansa

08:35

- Proponeva un sei in pagella in cambio di rapporti sessuali: con questa infamante accusa è finito in manette un insegnante di Piacenza. Secondo le indagini portate avanti dalla squadra mobile, il prof adescava le sue vittime attraverso Facebook. In almeno un caso avrebbe ottenuto i favori sessuali da parte di una studentessa minorenne.