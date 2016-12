foto Ansa

11:34

- "Fin dai primi giorni sono stato sempre vicino a voi con la preghiera e con l'interessamento. Ma quando ho visto che la prova era diventata più dura ho sentito più forte il bisogno di venire di persona in mezzo a voi". Così il Papa da Rovereto di Novi, in provincia di Modena, seconda tappa della visita odierna alle zone colpite dal sisma in Emilia.