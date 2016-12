foto LaPresse Correlati Benedetto XVI in Emilia 17:27 - Benedetto XVI è giunto in Emilia per la visita alle zone colpite dal recente sisma che ha provocato numerose vittime e migliaia di sfollati. Nella "zona rossa" di Rovereto di Novi il Pontefice si è soffermato a pregare davanti alla chiesa di Santa Caterina di Alessandria. Il Papa è giunto a bordo di un pulmino della Protezione civile e ha salutato alcuni abitanti, scambiando con loro alcune parole. - Benedetto XVI è giunto in Emilia per la visita alle zone colpite dal recente sisma che ha provocato numerose vittime e migliaia di sfollati. Nella "zona rossa" di Rovereto di Novi il Pontefice si è soffermato a pregare davanti alla chiesa di Santa Caterina di Alessandria. Il Papa è giunto a bordo di un pulmino della Protezione civile e ha salutato alcuni abitanti, scambiando con loro alcune parole.

Davanti alla chiesa di Santa Caterina il Papa si è intrattenuto con Salvatore Catozzi, il fratello adottivo di don Ivan Martini, il sacerdote morto per salvare la statua della Madonna.



Una volta giunto al campo sportivo, Benedetto XVI ha incontrato la popolazione: "Rimanete fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale - ha detto - e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione, respingendo le tentazioni che purtroppo sono connesse a questi momenti di debolezza e di bisogno".



"Sulle macerie del dopoguerra, non solo materiali, l'Italia è stata ricostruita - ha detto il Pontefice - certamente grazie anche ad aiuti ricevuti, ma soprattutto grazie alla fede di tanta gente animata da spirito di vera solidarietà, dalla volontà di dare un futuro alle famiglie, un futuro di libertà e di pace". "Voi siete - ha aggiunto - gente che tutti gli italiani stimano per la vostra umanità e socievolezza, per la laboriosità unita alla giovialità". "Tutto ciò - ha proseguito - è ora messo a dura prova da questa situazione, ma essa non deve e non può intaccare quello che voi siete come popolo, la vostra storia e la vostra cultura".



Da Rovereto di Novi il Papa ha anche voluto "lanciare un forte appello alle istituzioni, ad ogni cittadino ad essere, pur nelle difficoltà del momento, come il buon samaritano del Vangelo che non passa indifferente davanti a chi è nel bisogno, ma, con amore, si china, soccorre, rimane accanto". E "anche la Chiesa vi è vicina", ha detto. "Fin dai primi giorni sono stato sempre vicino a voi con la preghiera e con l'interessamento. Ma quando ho visto che la prova era diventata più dura ho sentito più forte il bisogno di venire di persona in mezzo a voi", ha spiegato.