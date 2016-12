Mirandola, il Dalai Lama visita le zone colpite dal sisma e dona 50mila dollari

foto LaPresse Correlati Il Dalai Lama a Mirandola 13:00 - Il Dalai Lama è arrivato nella zona rossa di Mirandola per la prima parte della visita nella città colpita dal terremoto. Accompagnato dal presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani e dal sindaco Maino Benatti, ha raggiunto piazza Garibaldi, davanti alla chiesa di San Francesco distrutta dal sisma. Alcune centinaia di persone hanno salutato il suo arrivo all'ingresso di piazza Costituente, fuori dalla zona rossa. - Il Dalai Lama è arrivato nella zona rossa di Mirandola per la prima parte della visita nella città colpita dal terremoto. Accompagnato dal presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani e dal sindaco Maino Benatti, ha raggiunto piazza Garibaldi, davanti alla chiesa di San Francesco distrutta dal sisma. Alcune centinaia di persone hanno salutato il suo arrivo all'ingresso di piazza Costituente, fuori dalla zona rossa.

"Non è giusto venire a mani vuote in un posto colpito da questo disastro. Per questo motivo donerò altri 50.000 dollari a queste popolazioni". Lo ha detto il Dalai Lama al campo Friuli, dove ha anche ricevuto un'anziana sfollata, costretta a muoversi con una stampella.



Già al momento dell'annuncio della visita a Mirandola, lo staff del Dalai Lama aveva reso nota una prima donazione di 50.000 dollari alla Croce Rossa dell'Emilia-Romagna per le operazioni di soccorso.