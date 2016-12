Morto il bimbo caduto nella vasca dei liquami

foto Ap/Lapresse 16:29 - Non ce l'ha fatta il bimbo di 8 anni caduto ieri sera a Forlì in una vasca per liquami. Il piccolo, giunto all'ospedale in condizioni critiche a causa di un arresto cardiaco, è morto questa mattina, nonostante il prodigarsi dei sanitari. La magistratura, che ha sequestrato la cisterna teatro della tragedia, ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. - Non ce l'ha fatta il bimbo di 8 anni caduto ieri sera a Forlì in una vasca per liquami. Il piccolo, giunto all'ospedale in condizioni critiche a causa di un arresto cardiaco, è morto questa mattina, nonostante il prodigarsi dei sanitari. La magistratura, che ha sequestrato la cisterna teatro della tragedia, ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.

Verso le 21 di venerdì sera, il bambino aveva seguito il nonno all'esterno dell'abitazione, dove risiede tutta la famiglia, che gestisce un'azienda agricola composta da frutteto e allevamento di maiali. Mentre il nonno lavorava, il bimbo giocava nei paraggi. Ad un certo punto il nonno non ha più visto il nipote e ha iniziato a cercarlo.



Quando l'uomo si è avvicinato alla vasca dei liquami, una struttura in cemento profonda un metro con una copertura in lamiera, ha scorto all'interno il corpo esamine del bimbo.