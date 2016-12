foto Ingv

06:40

- Continua lo sciame sismico in Emilia. Da venerdì sera sono state sei le scosse registrate dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La più forte ha avuto una magnitudo di 2.7 ed è avvenuta alle 23.30 con epicentro nel Modenese. Le altre scosse non hanno superato i 2.4 di magnitudo. Non si segnalano ulteriori danni o feriti tra la popolazione.