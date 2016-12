Terremoto in Emilia: 5 scosse nella notte

foto Ingv 07:19 - Sono state cinque le scosse di terremoto registrate nella notte nelle zone terremotate dell'Emilia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), degli eventi sismici avvenuti tra la mezzanotte e le 5.45, il più forte è stato registrato alle 00.02 con magnitudo 3.2 ed epicentro tra le province di Modena e Mantova; gli altri hanno avuto magnitudo comprese tra i 2 e i 2.4 gradi della scala Richter. - Sono state cinque le scosse di terremoto registrate nella notte nelle zone terremotate dell'Emilia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), degli eventi sismici avvenuti tra la mezzanotte e le 5.45, il più forte è stato registrato alle 00.02 con magnitudo 3.2 ed epicentro tra le province di Modena e Mantova; gli altri hanno avuto magnitudo comprese tra i 2 e i 2.4 gradi della scala Richter.

Profumo: "Scuole ripartiranno senza ritardi"

"Nelle zone terremotate dell'Emilia Romagna le scuole riapriranno come nelle altre regioni d'Italia, al riavvio dell'anno scolastico, senza ritardi": lo ha detto il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo. "Nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dai terremoti ci sono situazioni differenti - ha proseguito Profumo - perché coesistono strutture scolastiche che hanno subito dalle scosse danni più o meno lievi, e altre completamente inagibili. Per le prime, siamo in grado di garantire la messa a punto entro l'inizio dell'anno scolastico. Per le seconde, garantiremo la presenza di strutture alternative". "Le lezioni riprenderanno secondo i tempi stabiliti" ha concluso il ministro dell'Istruzione.