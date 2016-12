foto Ingv

08:45

- Sei scosse nella notte in Emilia. La più forte, di magnitudo 3.7, è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia 13 minuti dopo la mezzanotte a una profondità di 3.1 km ed epicentro in prossimità di Finale Emilia (Mo), Bondeno (Fe), Ficarolo (Ro) e Fellonica (Mn). Dalla verifica del personale della Protezione civile non risultano al momento danni a cose o persone. Più deboli le altre scosse, con magnitudo tra 2 e 2.5.