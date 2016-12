foto Ingv

05:14

- Si diradano ma non si arrestano i terremoti in Emilia: tre le scosse registrate nella notte dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tutte con epicentro nei pressi di Mirandola, nel Modenese. La più forte ha avuto magnitudo 2.4 ed è avvenuta alle 4.20. Poco dopo la mezzanotte ci sono stati altri due terremoti a distanza di venti minuti. La prima scossa di magnitudo 2.1 e la seconda di 2.3: non si segnalano ulteriori danni.