foto Dal Web

06:42

- Nuova scossa nella notte in Emilia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato alle 2.16 un terremoto di magnitudo 2.4. Il sisma ha avuto ipocentro a 8,6 km di profondità ed epicentro in prossimità del comune modenese di San Felice sul Panaro. Ieri in tarda serata, tra le 23.05 e le 23.35, si sono registrate nella zona tre lievi scosse di magnitudo comprese tra i 2 e i 2.2 gradi della scala Richter.