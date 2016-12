Emilia, nuova scossa di magnitudo 4.3

- Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 3.48 tra le provincie di Mantova, Reggio Emilia e Modena. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10,8 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Moglia e Carpi. In tutto le scosse nel corso della notte registrate in Emilia sono state otto.

L'evento sismico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, in particolare nella provincia di Modena. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, non risultano al momento danni a cose. Una vittima: Martina Aldi che era ricoverata in coma all'ospedale di Baggiovara a Modena da più di una settimana.

La donna, 38 anni, viveva a Finale Emilia ed era incinta di qualche mese. Durante la scossa di dieci giorni fa era caduta a terra e si era sentita male. Subito trasferita in ospedale con l'elisoccorso, Martina Aldi ha perso il bambino ed è entrata in coma. È morta ieri pomeriggio e già sono state avviate le procedure per l'espianto dei tessuti. Martina era originaria di Scortichino di Bondeno, nel Ferrarese, e da qualche anno si era trasferita a Finale Emilia trovando lavoro nell'Acqua&Sapone della città.



Nella notte registrate otto scosse

Sono state in tutto otto le scosse di terremoto registrate nella notte in Emilia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), oltre alla scossa di magnitudo 4.3, registrate alle 3.48, la più forte si è verificata all'1.26 (magnitudo 3). Le altre hanno avuto magnitudo comprese tra i 2.1 e 2.8 gradi della scala Richter.