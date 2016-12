Reggio Emilia, scippata la sorella di Prodi

foto Ap/Lapresse

11:15

- Maria Pia Prodi, la sorella dell'ex presidente del Consiglio, Romano, è stata scippata sabato sera a Reggio Emilia. La donna, 89 anni, è stata aggredita mentre si stava recando in chiesa. Durante il borseggio è rovinata a terra procurandosi diverse contusioni alla testa. Ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova, è stata giudicata guaribile in pochi giorni. In tutta la città, intanto, continuano le ricerche dello scippatore.