Bologna, tre fermi per l'omicidio dell'artigiano

Tre persone sono state fermate a Bologna dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Dino Reatti. L'artigiano di 48 anni era stato pestato a sangue nella notte tra giovedì e venerdì, nel cortile di casa, nella campagna di Anzola Emilia. L'uomo era poi morto all'ospedale Maggiore. I fermati sono la moglie della vittima, Sonia Bracciale, 44 anni, l'attuale compagno Thomas Sanna, 35 anni, e un amico di quest'ultimo, Giuseppe Trombetta, 40 anni.

L'ipotesi che ha portato gli investigatori, coordinati dal pm Rossella Poggioli, a chiudere il cerchio intorno ai tre è che la donna, con la quale Reatti era in crisi da tempo e dalla quale si stava per separare, abbia istigato gli altri due.



Il racconto del compagno della donna e dell'amico

I due uomini sono stati sentiti per tutto il pomeriggio di ieri e per parte della serata dai carabinieri. E alla fine, dopo alcuni tentativi di depistaggio, hanno ammesso la loro responsabilità, spiegando che la loro intenzione era quella di dare a Reatti una lezione, di intimidirlo. Poi però, quando l'artigiano ha reagito, avrebbero perso la testa per accanirsi su di lui colpendolo anche con spranghe di ferro, fino a ucciderlo.



L'impianto accusatorio con cui i tre sono stati fermati è dunque quello di omicidio volontario in concorso. L' "avvertimento" sarebbe dunque degenerato in assasinio. La moglie della vittima è una guardia giurata di 44 anni con compiti di centralinistra. L'artigiano stava per separarsi da lei, anche se i due vivevano ancora sotto lo stesso tetto. Ad agire sarebbero stati dunque il fidanzato della donna, un 35enne di San Giovanni in Persiceto con precedenti penali per atti di violenza, e un amico di quest'ultimo, un 40enne di Nonantola nel modenese che, secondo gli investigatore, sarebbe stato anch'egli invaghito della donna ma non conosceva la vittima.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'omicidio sarebbe maturato nell'ambito della controversia tra moglie e marito: il 20 settembre i due coniugi sarebbero dovuti comparire davanti al giudice per l'udienza di separazione per via giudiziaria.