20:36

- Nel caso di una ripresa dell'attività sismica in Emilia, è significativa la "probabilità che si attivi il segmento compreso tra Finale Emilia e Ferrara con eventi paragonabili ai maggiori eventi registrati nella sequenza". E' quanto si legge nella relazione consegnata alla Protezione Civile dalla Commissione Grandi Rischi. La Commissione aggiunge però che in zona "le scosse di assestamento stanno decrescendo in numero e dimensione".