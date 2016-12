foto LaPresse

19:28

- Ci sono due sospetti per la morte dell'artigiano Dino Reatti, deceduto la notte scorsa all'ospedale Maggiore di Bologna dopo un'aggressione. I carabinieri hanno fermato due persone per omicidio. L'uomo era stato trovato dalla moglie in fin di vita nel cortile di casa, nella campagna di Anzola Emilia. Al vaglio anche la posizione della donna, 44 anni, dalla quale Reatti si stava separando.