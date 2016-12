foto Ansa Correlati La terra sollevata di 12 centimetri 08:23 - Il premier Mario Monti rassicura i cittadini emiliani colpiti dal sisma. "Il governo - dichiara il presidente del Consiglio - è pienamente impegnato con tutti gli strumenti disponibili". "L'esecutivo - aggiunge Monti - non può scongiurare terremoti, neanche se dotato di strumenti scientifici, né prevederli. Ma noi vogliamo incoraggiarvi a non vedere le cose in modo ancora più grave e preoccupato di come lo vedete". - Il premier Mario Monti rassicura i cittadini emiliani colpiti dal sisma. "Il governo - dichiara il presidente del Consiglio - è pienamente impegnato con tutti gli strumenti disponibili". "L'esecutivo - aggiunge Monti - non può scongiurare terremoti, neanche se dotato di strumenti scientifici, né prevederli. Ma noi vogliamo incoraggiarvi a non vedere le cose in modo ancora più grave e preoccupato di come lo vedete".

"La conoscenza del sottosuolo, le faglie e gli eventi che si sono succeduti dal 20 maggio a oggi permettono di formulare alcuni orientamenti per l'evoluzione futura", ha spiegato.



Il presidente del Consiglio si è quindi rivolto alle popolazioni colpite: " Spero per voi sia un elemento di rassicurazione sapere che il governo di un grande Paese come l'Italia è pienamente impegnato a essere vicino a voi concretamente e spero presto ci possa essere un rasserenamento della vita complessiva di questa straordinaria regione che è l'Emilia Romagna ma anche di lembi di Lombardia e Veneto e soprattutto delle vostre vite individuali". "Sono particolarmente vicino - ha concluso Monti - come ho potuto fare nei giorni immediatamente successivi alla scossa, alle famiglie delle vittime".



"Probabili nuovi scosse tra Finale e Ferrara"

Nel caso di una ripresa dell'attività sismica nell'area già interessata dalla sequenza in corso, è significativa la probabilità che si attivi il segmento compreso tra Finale Emilia e Ferrara con eventi paragonabili ai maggiori eventi registrati nella sequenza". E' quanto si legge nella relazione consegnata alla Protezione Civile dalla Commissione Grandi Rischi. La Commissione aggiunge che "nei segmenti centrale e occidentale della struttura che hanno già registrato gli eventi di maggiori dimensioni - tra Finale Emilia e Mirandola - le scosse di assestamento stanno decrescendo in numero e dimensione".



"Le valutazioni della Commissione Grandi Rischi ci impongono di mantenere alta l'attenzione e di accelerare le verifiche dello stato degli edifici e la loro messa in sicurezza affinché siano in grado di rispondere alle caratteristiche sismiche". Lo scrive la Protezione civile in un comunicato sul terremoto in Emilia. "Ancora una volta - si legge - è necessario l'estremo impegno di tutto il Servizio Nazionale di Protezione civile".



Sindaco Finale: "Arrabbiato per allerta esperti"

"Sono molto arrabbiato, e sto anche pensando di presentare denuncia per procurato allarme". Il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli, ha reagito duramente alla relazione della commissione Grandi Rischi. "Mi chiedo come abbiano fatto a prevederle, per di più in un'area così definita. Noi qui stiamo tutti cercando di risollevarci e di tranquillizzarci e arriva questa notizia. Dov'erano queste persone prima del terremoto? E cosa dovremo dire alle aziende, quelle stesse che stanno tentando di recuperare? Ora c'è il rischio che si fugga da questo territorio. Voglio invitare qui chi ha parlato del nuovo rischio sismico e discutere. Ho intenzione di convocare anche gli altri sindaci della zona".



Scossa di magnitudo 3 a Finale

Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 7.47 di sabato. Il sisma ha avuto come epicentro Finale Emilia, con una profondità di 8,5 chilometri.