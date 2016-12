foto LaPresse

10:12

- Un artigiano 49enne di Anzola Emilia, nel Bolognese, è morto questa notte dopo essere stato aggredito e picchiato. L'uomo è stato trovato dall'ex moglie 44enne nel cortile della sua casa, in una zona di campagna: la donna, allarmata dal latrato dei cani, è uscita e l'ha trovato in fin di vita. Inutile la corsa in ospedale dove l'artigiano, arrivato in condizioni gravissime, è morto un paio d'ore dopo. Sull'episodio indagano i carabinieri.