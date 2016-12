foto Ansa

20:11

- Non ci sarebbe nessuna anomalia nelle vincite registrate nella tabaccheria di Parma dove, secondo la procura di Cremona, potrebbero essere state piazzate scommesse per 1,5 milioni riferibili al portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. Per i Monopoli di Stato, la percentuale di vincite è pari al 77%, dato giudicato "sospetto" dagli investigatori ma in realtà inferiore a quello riscontrato in altri punti scommessa in tutta Italia.