Guidagenitori in aiuto ai terremotati

foto Ap/Lapresse 18:50 - Meritevole iniziativa di guidagenitori.it per le vittime del terremoto in Emilia. L'intenzione, spiega la direttrice Rosalba Trabalzini, "è quella di adottare una o più famiglie colpite dal sisma, offrendo loro il ricavato della nostra raccolta". Un aiuto che "può metterli in condizione di riorganizzare la loro vita e quella dei loro bambini. Riuscire a strappare anche solo un piccolo sorriso ad una famiglia con bambini sarebbe per noi un grande risultato".

Il denaro raccolto con la raccolta fondi da parte dell’Associazione Guida per Genitori sarà inviato a una collaboratrice residente a Molinelle, e da lei poi destinata a una o più famiglie con bambini.



Il contributo può essere inviato attraverso bonifico su c/c bancario n. 5555/91 intestato a "Associazione Guida per Genitori", Banca Monte Dei Paschi Di Siena Ag. 3, Via Tor de' Schiavi 324 - Roma IBAN IT 73 E 01030 03303 000000555591, o a mezzo PayPal.