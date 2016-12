foto Ap/Lapresse

14:42

- Chi vive nelle zone colpite dal sisma non dovrà pagare le bollette per i consumi di luce, gas e acqua. A disporre la sospensione dei versamenti è stata l'Autorità per l'energia, stabilendo che lo stop riguarda le fatture "emesse o da emettere a partire dal 20 maggio". E' quello il giorno in cui si è verificata la prima, forte scossa di terremoto.