- Il piano di studio, quello preliminare avviato nel 2002, per lo stoccaggio di gas nelle zone colpite dal terremoto dell'Emilia-Romagna, "non è approvato". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini rispondendo a un question time alla Camera, in seguito a una interrogazione di Fabio Rainieri della Lega Nord. Il progetto aveva sollevato un vespaio di polemiche nei giorni scorsi.

L'istruttoria sulla domanda di realizzazione dello stoccaggio a Rivara, ha spiegato Clini, "è stata avviata nel 2002". Il ministero dell'Ambiente "ha ritenuto non sufficiente le informazioni alla base del progetto" finché nel 2012 la Commissione Manutenzione Ambientale del ministero, dopo i chiarimenti della società, "ha dato parere favorevole ad un'indagine preliminare per verificarne la fattibilità. Ma non è mai stata concessa dal ministero nessuna autorizzazione o parere favorevole" in merito alla realizzazione del deposito.

"Nel frattempo, - ha proseguito Clini - visto che la Regione Emilia Romagna aveva dato parere contrario anche al progetto di studi preliminari, il ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con noi, ha negato anche l'autorizzazione agli studi preliminari. Quindi il progetto di studio, non di realizzazione, dello stoccaggio non è approvato", ha concluso.