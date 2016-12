foto LaPresse

21:20

- E' morta nel pomeriggio all'ospedale di Baggiovara di Modena Liviana Latini, la 65enne che era stata estratta in gravi condizioni dalle macerie del suo condominio crollato a causa del terremoto il 29 maggio a Cavezzo. La donna era rimasta per lunghe ore sotto i resti della palazzina dopo il cedimento, ed era stata recuperata dai soccorritori. Sale così a 26 il numero delle vittime del terremoto in Emilia.