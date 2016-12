- Per tornare a lavorare, i dipendenti delle aziende delle zone colpite dal sisma devono firmare una liberatoria nella quale si assumono la responsabilità civile e penale in caso di danni provocati da nuove scosse. Lo denuncia la Cgil dell'Emilia Romagna. "Alcune aziende - scrive il sindacato in una nota - cercano di aggirare l'ordinanza del dipartimento della Protezione civile, facendo firmare ai lavoratori liberatorie individuali".

Insomma, si tratta di un vero e proprio ricatto a cui le aziende sottopongono i loro dipendenti, costretti a stare sul posto di lavoro assumendosi però qualsiasi responsabilità.



L'ordinanza della Protezione civile prevede infatti per i datori di lavoro l'obbligo di verificare la sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività produttiva. Con le liberatorie, si elimina il problema. "Non ci sono parole per giudicare un atteggiamento del genere - commentano alla Cgil Emilia - se non quelle della irresponsabilità e dell'indecenza".



Il sindacato ha poi ricordato che sono stati 18 i morti sul lavoro durante questo terremoto. Un dato che "ha evidenziato una criticità dell'edilizia industriale che dovrà essere affrontata urgentemente".



La Cgil ha annunciato che segnalerà queste liberatorie alla Procura della Repubblica e ha inoltre diffuso uno di questi documenti nel quale viene scritto esplicitamente che "ciascun dipendente che ritiene opportuno continuare a svolgere la propria attività libera la proprietà da qualsiasi responsabilità penale e civile". E' stato anche diffuso l'elenco dei dipendenti che hanno già sottoscritto la liberatoria.

Confindustria dice no alle liberatorie

"La prima considerazione deve essere la sicurezza". Questa la posizione del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "Certamente - ha detto Squinzi - io ho sempre detto che bisogna ripartire subito, ma in sicurezza". Confindustria condanna dunque il fatto che alcune aziende nelle zone colpite dal sisma stiano chiedendo ai loro dipendenti di firmare delle liberatorie per ritornare a lavorare negli stabilimenti.