foto Ansa

09:45

- Lo sciame sismico che sta interessando l'Emilia Romagna non conosce tregua. Dalla mezzanotte alle 9, la terra ha tremato altre 15 volte. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le scosse sono state di intensità variabile tra 2.1 e 2.8, ma non sono state avvertite dalla popolazione perché molto in profondità.