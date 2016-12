foto Facebook Correlati Severino: "Coinvolgere i detenuti"

Demolito il campanile di Poggio Renatico 21:28 - Tra le tante emergenze delle zone colpite dal sisma c'è quella riguardante la scuola: sono 219 gli edifici scolastici inagibili. La prima preoccupazione è quella degli scrutini che in alcuni casi si svolgeranno in appositi container richiesti alla Protezione Civile. Per gli esami di Stato e di maturità, si aspetta invece il decreto del governo che delegherà all'ufficio regionale eventuali variazioni di tipo organizzativo.

Operai morti: gli indagati possono salire a 30

Presto potrebbero salire ad un trentina gli indagati nell'inchiesta della Procura di Ferrara sui quattro operai morti nei crolli dei capannoni di tre aziende, a Sant'Agostino e Bondeno, durante il terremoto del 20 maggio. Intanto l'altra inchiesta sulle morti nei crolli, quella della Procura di Modena, che indaga su 13 decessi nel sisma del 29 maggio, si è vista complicare il lavoro dalla scossa scossa di ieri sera di magnitudo 5.1, che ha interrotto alcuni canali telematici.



Coldiretti: "Si specula sul prezzo del latte"

Intanto, nelle zone terremotate "si specula sul latte con alcuni operatori commerciali che hanno deciso l'immediata riduzione del prezzo pagato alla stalla agli allevatori, disdicendo unilateralmente i contratti in essere con la scusa dei maggiori costi determinati dal terremoto". La denuncia viene dalla Coldiretti che segnala l'ultimo tentativo di approfittare del sisma per lucrare, dopo gli allarmi lanciati sugli elevati costi dei camper e lo sciacallaggio sul Grana e Parmigiano Reggiano.



Le vittime del sisma salgono a 26

Cresce il numero delle vittime del terremoto in Emilia: ora sono 26. Lunedì sera all'ospedale Maggiore di Bologna è morta Sandra Gherardi, 46 anni, di Cento, nel Ferrarese. La donna era ricoverata in coma dal 29 maggio quando era stata colpita alla testa, per strada, da oggetti caduti da un tetto. Non ce l'ha fatta neanche Liviana Latini, la 65enne che era stata estratta in gravi condizioni dalle macerie del suo condominio crollato a causa del terremoto il 29 maggio a Cavezzo. La donna, morta nel pomeriggio all'ospedale di Baggiovara di Modena, era rimasta per lunghe ore sotto i resti della palazzina dopo il cedimento, ed era stata recuperata dai soccorritori.