- Sono circa 600, su un totale di 1.159 presenti nell'area colpita, i beni culturali danneggiati dal terremoto in Emilia. E' il bilancio, ancora parziale, tracciato dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna. "Considerando che molti degli edifici coinvolti presentano crolli totali, parziali o lesioni di diversa entità - si legge in una nota - si può facilmente cogliere la dimensione dell'impatto del sisma".