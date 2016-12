foto Ansa

11:45

- Tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'interno di un laboratorio specializzato in mangimi per animali, a Masone in provincia di Reggio Emilia. Le condizione di uno dei feriti sono state giudicate dai medici particolarmente gravi. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Ancora da stabilire le cause dello scoppio.