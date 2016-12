foto LaPresse

09:49

- Un violento temporale si sta abbattendo dalle prime ore di questa mattina in Emilia, sui Comuni già colpiti dal terremoto delle ultime settimane. La Protezione civile sta allestendo nelle decine di tendopoli sparse su tutta la provincia nuovi letti per consentire agli sfollati, che dormivano in tende private nei parchi pubblici o giardini, di trovare riparo dalla forte pioggia.