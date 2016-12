01:12 Danni a 600 beni tutelati

Sono circa 600, su un totale di 1.159 beni tutelati presenti nell'area colpita, i beni culturali danneggiati dal terremoto in Emilia. E' il bilancio, ancora parziale, tracciato dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna.

20:44 Altre due scosse di terremoto

Due nuove scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione tra le province di Reggio Emilia, Modena e Mantova. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il primo evento sismico è delle 19.48 con magnitudo 3.1. Le località prossime all'epicentro sono Rolo (Reggio Emilia) e Moglia (Mantova). La seconda scossa è stata registrata alle 20.04 con magnitudo 3.2. Le località prossime all'epicentro sono Rolo (Reggio Emilia), Novi (Modena) e Fabbrico (Reggio Emilia).

18:57 Inchiesta Ferrara, salirà il numero degli indagati

E' destinato a crescere il numero degli indagati nell'inchiesta della Procura di Ferrara sugli operai morti nei crolli dei capannoni di Sant'Agostino e Bondeno causati dal sisma del 20 maggio. Attualmente sono 17, ma a breve potrebbero diventare una trentina.

15:04 Poggio Renatico, abbattuto il campanile

Per questioni di sicurezza è stata abbattuta la torre campanaria della chiesa di San Michele Arcangelo di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Il campanile, alto sedici metri, era stato danneggiato in modo pressoché irrimediabile già dopo la prima forte scossa di domenica 20 maggio. L'obiettivo è stato raggiunto in sicurezza con 120 microcariche da 150 grammi ciascuna ed è stato realizzato senza provocare danni all'attigua chiesa. Foto

13:44 Severino: "Detenuti partecipino a ricostruzione"

Il ministro della Giustizia, Paola Severino, propone di far lavorare i detenuti non pericolosi nelle zone colpite dal sisma in Emilia. "Vorrei lanciare un'idea - ha detto il ministro - quella di rendere utile la popolazione carceraria, quella non pericolosa, per i lavori di ripresa del territorio". La proposta, tuttavia, fa discutere. Tu cosa ne pensi? Sei favorevole o contrario?

12:49 Nessun disagio per la pioggia

Non sta creando particolari disagi la pioggia battente che da questa notte cade sulle zone dell'Emilia colpite dal terremoto. Al momento, nelle tendopoli allestite dalla Protezione civile non sono segnalati problemi particolari. Per precauzione, nel pomeriggio verranno montate nelle zone comuni dei campi delle grelle di plastica per isolare il terreno, che al momento sta però assorbendo bene la pioggia.

11:08 Il vescovo: "Don Ivan camminava con la sua gente"

"Don Ivan aveva capito il mistero della morte e della vita spiegato da Cristo. Come testimone di Gesù, ha cercato di camminare a fianco della sua gente, asciugando lacrime e dolore, rianimando la speranza, dando dignità ai poveri e agli ultimi. Ha portato la buona novella della pace". Così il vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, ha ricordato nella sua omelia funebre don Ivan Martini.

10:51 Funerali di don Ivan, corone da Napolitano e Monti

Corone di fiori sono state inviate dal Presidente della Repubblica Napolitano e dal presidente del Consiglio Monti al funerale di don Ivan Martini. Le corone sono state portate in chiesa da carabinieri in alta uniforme e deposte sul feretro del sacerdote vittima del crollo della sua chiesa.

10:13 Tre scosse di grado 3.0 in pochi minuti

Altre tre scosse di terremoto, tutte oltre il terzo grado della scala Richter, hanno interessato la zona compresa tra le province di Modena e Mantova. Alle 9.21 la più recente, del 3.2, avvertita dalla popolazione in provincia di Modena, con epicentro tra Concordia, San Possidonio e Mirandola. Poco prima, alle 9.04, una scossa del 3.4 tra Concordia (Modena), Moglia e San Giacomo delle Segnate(Mantova). La più forte, del 3.9, alle 8.55, ancora tra Concordia, San Possidonio e Moglia.

10:12 Sindaco Novi di Modena a Tgcom24: "Torre crolla, noi no"

Continua a piovere ma lo stato d’animo è quello di resistere, resistere, resistere. Perché la torre è caduta ma noi stiamo in piedi. Le torri sono le persone, siamo interi e vorrei che i miei cittadini pensassero che sarà lunga e difficile ma le torri siamo noi e noi faremo di nuovo il futuro di questo comune. Queste le parole del Sindaco di Novi di Modena, Luisa Turci, a Tgcom24, sulla nuova scossa di terremoto che ha colpito ieri in serata l’Emilia. Sono 11mila e 500 le persone fuori casa. Siamo tutti fuori casa e c’è tantissimo lavoro da fare. Rifacciamo tutti i controlli perché vogliamo essere certi che le persone abbiano luoghi sicuri in cui rientrare, anche se è difficile pensare di rientrare ora. Chiedo ai cittadini un po’ di pazienza e comprensione, siamo tutti uguali, da chi ha perso metà casa a chi l’ha persa tutta.

10:10 Applausi all'arrivo del feretro di don Ivan

Un breve applauso ha accolto il feretro di don Ivan Martini al suo arrivo nella chiesa di Quartirolo di Carpi. Sulla bara del prete, scomparso nel crollo della chiesa di Rovereto di Novi, sono adagiate una tonaca bianca e una stola bianca bordata di rosso. Commossi i parrocchiani di don Ivan. Le esequie saranno concelebrate dal vescovo di Carpi, Francesco Cavina, di Cremona, Dante Lanfranconi, dal vescovo emerito di Carpi, Elio Tinti, da quello di Modena Antonio Lanfranchi e da quello di Cesena, Douglas Regattieri. Con loro il parroco di Quartirolo di Carpi, don Fabio Barbieri.

09:45 Diluvia sui terremotati

Un violento temporale si sta abbattendo dalle prime ore di questa mattina in Emilia, sui Comuni già colpiti dal terremoto delle ultime settimane. La Protezione civile sta allestendo nelle decine di tendopoli sparse su tutta la provincia nuovi letti per consentire agli sfollati, che dormivano in tende private nei parchi pubblici o giardini, di trovare riparo dalla forte pioggia.

09:10 Carpi, oggi il funerale a don Ivan

Carpi si prepara a dare l'ultimo saluto a don Ivan Martini, il parroco di Rovereto di Novi rimasto sepolto dal crollo della sua parrocchia, dopo la scossa di martedì scorso. Il rito funebre nella parrocchia di Quartirolo di Carpi, nel Modenese, verrà concelebrato dal vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina, e dal vescovo di Cremona, diocesi originaria di don Ivan, monsignor Dante Lanfranconi, oltre a diversi parroci delle due diocesi.

08:16 Altro sisma tra Modena e Mantova

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Modena e Mantova. Le località prossime all'epicentro sono Novi di Modena, Concoridia e San Possidonio (MO) e Moglia (MN). Lo comunica la Protezione Civile. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico è stato registrato alle ore 7.26 con magnitudo 2.5.

06:00 Trentacinque scosse registrate nella notte

Sono state 35 le scosse registrate da mezzanotte a poco prima delle sette dall'istituto di geofisica in Emilia. Le più forti si sono registrate intorno all'una e quaranta a pochi minuti di distanza con epicentro nelle campagne fra Medolla, Mirandola e Cavezzo e hanno avuto una magnitudo 3.2. Lo "sciame" arriva dopo la scossa di ieri sera, con magnitudo 5.1 che ha distrutto la torre di Novi di Modena e altri campanili pericolanti.

Ultimo aggiornamento 01:12