foto LaPresse

23:26

- Si susseguono le scosse in Emilia, dove un intenso sciame sismico non ha dato tregua alla popolazione dopo la forte scossa delle 21.21. In circa 90 minuti sulla zona si sono susseguite in rapida successione altre 19 scosse a distanza di pochi minuti una dall'altra. La magnitudo è stata registrata tra i 3.3 gradi e i 2. L'ipocentro di tutte le scosse è stato localizzato a bassissima profondita tra 1.4 e 26.2 chilometri.