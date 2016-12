Dramma nella Nazionale di pallamano, atleta azzurro si toglie la vita sotto un treno a Bologna

foto Ansa Correlati Ex pallavolista si getta da un ponte 17:18 - Grave lutto nella pallamano italiana per la tragica scomparsa di Alessio Bisori, atleta di 24 anni in forza alla formazione dell'Ambra e giocatore della nazionale italiana. Il giovane ha lasciato un biglietto in una stanza d'albergo di Bologna, con le scuse alla famiglia per il gesto che stava per compiere, poi si è recato alla stazione della città e si è gettato sotto un treno in partenza. Inutili i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. - Grave lutto nella pallamano italiana per la tragica scomparsa di Alessio Bisori, atleta di 24 anni in forza alla formazione dell'Ambra e giocatore della nazionale italiana. Il giovane ha lasciato un biglietto in una stanza d'albergo di Bologna, con le scuse alla famiglia per il gesto che stava per compiere, poi si è recato alla stazione della città e si è gettato sotto un treno in partenza. Inutili i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Alessio era partito da Prato, dove è nato e dove era tornato a vivere, a giocare nell'Ambra di Poggio a Caiano, massima serie. Doveva raggiungere Fasano, vicino Brindisi: qui lo attendeva quella Nazionale che gli aveva consegnato 54 volte una maglia da titolare. In programma, dall'8 al 10 a Bari, il torneo di qualificazione agli Europei. Lui era il centrale, il ruolo di chi parte da dietro, deve tirare da lontano, ma anche trovare soluzioni per valorizzare i compagni: una sorta di 'play-maker'.



"Non aveva paura di niente", racconta Giuseppe Tedesco, allenatore dello United di Bologna, che lo ha guidato tre anni, lo ha visto crescere fino alla scorsa stagione, arrivando ad una semifinale di coppa europea, prima del ritorno in Toscana. Alessio ha scelto il capoluogo emiliano per farla finita. "Non riesco più a vivere", il senso in un foglietto trovato in hotel dagli agenti della Polfer.



Il caso ora è sul tavolo del pm Morena Plazzi, ma non sembrano esserci dubbi sulla dinamica. Bisori avrebbe attraversato le rotaie dal terzo binario, poi si sarebbe sdraiato sul primo, l'impatto col treno non gli ha dato scampo. Alla famiglia va "il più profondo cordoglio del movimento" dal presidente della federazione Francesco Purromuto. Si associa Stefano Podini, numero uno della lega d'Elite: "La pallamano italiana perde uno dei suoi più valorosi portabandiera".