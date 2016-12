foto Getty

- E' sceso in strada con un revolver in pugno, ha sparato alcuni colpi senza ferire nessuno e poi ha rivolto l'arma contro di sè e si è suicidato. Protagonista di questa tragedia della follia un 93enne di Piacenza, morto poco dopo all'ospedale, dove era stato trasportato ormai in fin di vita. Sul posto sono accorsi carabinieri e polizia.