Ravenna, litiga con la compagna: getta il figlio dal balcone e si lancia nel vuoto

foto LaPresse 18:06 - Al culmine di una lite domestica con la compagna, ha gettato il figlio di un anno e mezzo dal balcone e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. E successo intorno alle 13 a Ravenna. Padre e figlio sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. - Al culmine di una lite domestica con la compagna, ha gettato il figlio di un anno e mezzo dal balcone e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. E successo intorno alle 13 a Ravenna. Padre e figlio sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Sia l'uomo, un immigrato nigeriano di 34 anni, regolare in Italia, che il bimbo di un anno dopo un volo da un'altezza di una decina di metri, sono caduti in uno stretto cortile interno ricoperto di ghiaia. Sono in corso verifiche dei carabinieri su eventuali testimoni per chiarire esattamente la dinamica dell'accaduto.



L'uomo, che lavora come dipendente in un reparto di alimentari di un supermercato ravennate, da qualche tempo, sembra a causa anche di un disagio personale, aveva sempre più frequenti litigi con la compagna. Alterchi di cui le forze dell'ordine non erano state avvertite.



Secondo le verifiche dei carabinieri, si rafforza l'ipotesi che l'uomo, durante una lite con la moglie, abbia scagliato il bimbo fuori dal balcone e poi si sia gettato praticamente nudo. Dalle case circostanti i testimoni hanno riferito di un tonfo che si è sentito anche a qualche decina di metri di distanza. In prima battuta è stata chiamata una sola ambulanza. Poi, un vicino si è accorto della presenza del bimbo nascosto dal corpo del padre e ha fatto intervenire anche la seconda ambulanza del 118.