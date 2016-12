Sisma, sindacati: "Ora lavoro"

foto Vigili del Fuoco Correlati Sisma, dentro la tendopoli autogestita 16:47 - Dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia, dalla Cgil arriverà "tutto lo sforzo possibile per sostenere il mantenimento dell'attività produttiva. Si deve dare il messaggio che si potrà continuare a lavorare qui, non si devono delocalizzare le imprese". Lo ha assicurato il segretario della Cgil Susanna Camusso che, insieme a Luigi Angeletti (Uil) e Raffaele Bonanni (Cisl), ha visitato i luoghi colpiti dal terremoto. - Dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia, dalla Cgil arriverà "tutto lo sforzo possibile per sostenere il mantenimento dell'attività produttiva. Si deve dare il messaggio che si potrà continuare a lavorare qui, non si devono delocalizzare le imprese". Lo ha assicurato il segretario della Cgil Susanna Camusso che, insieme a Luigi Angeletti (Uil) e Raffaele Bonanni (Cisl), ha visitato i luoghi colpiti dal terremoto.

Errani: "Limitare la burocrazia a favore della ricostruzione"

Limitare la burocrazia per facilitare la ricostruzione. Lo sostiene il presidente della Regione Lombardia Vasco Errani. "Per le imprese il tema della ricostruzione è fondamentale - ha detto parlando a Tgcom24 -, dobbiamo partire subito abbattendo la burocrazia, ma garantendo il rispetto delle norme vigenti".



Protezione civile: "Semplificate procedure per ripresa attività"

Favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali situazioni di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate nei territori colpiti dalle scosse di terremoto: è con questo obiettivo che il capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, d'intesa con le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ha firmato un'ordinanza che semplifica l'iter per le procedure di valutazione dell'agibilità sismica negli edifici ad uso produttivo.