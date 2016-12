foto Vigili del Fuoco

18:05

- Sospensione dei pagamenti dovuti a Equitalia nelle zone colpite dal terremoto. "In attesa di provvedimenti normativi ad hoc che stabiliscano quali siano i Comuni interessati dallo stato di emergenza" si legge in una nota, la società "ha provveduto in via autonoma a sospendere ogni attività di riscossione nelle zone colpite dal sisma".