In Emilia la terra continua a tremare. Dalle due di questa notte sono state 58 le scosse di assestamento registrate nelle stesse zone già colpite dal sisma, di cui tre con magnitudo superiore a 3. Intanto, sono stati rafforzati i controlli antisciacallaggio, dopo le segnalazioni di ieri. A Mirandola tre persone sono state arrestate. E iniziano i timori per i dietrofront dei turisti: arrivano le prime disdette in riviera romagnola e persino in Veneto.

20:59 Pm di Modena: "Ancora nessun iscritto nel registro degli indagati"

Il procuratore capo della Repubblica di Modena, Vito Zincari, precisa di non aver detto che "saranno molti gli indagati per i morti nei crolli dei capannoni". Poi, chiarisce che "non c'è nessun iscritto al momento nel registro degli indagati, né sono in grado ora di fare previsioni" su quanti potrebbero essere. Oggi si è solo deciso di "invitare i più stretti parenti delle vittime a partecipare agli esami autoptici dei loro congiunti" per "offrire il massimo di garanzie" a coloro che hanno perso dei cari nei crolli.

20:46 Ulteriori danni nel Mantovano

La scossa di terremoto delle 14:22 di oggi ha provocato altri danni nei Comuni del Basso Mantovano. A Suzzara si è aggravata la situazione del campanile della chiesa parrocchiale dell'Immacolata, la cui cupola già con la scossa di ieri si era spostata di dieci centimetri. Il campanile, alto 40 metri, è a rischio crollo e viene tenuto costantemente monitorato. Gravi danni anche alla Torre civica che presenta vaste crepe su tutti i lati.

19:34 Passera: "Valuteremo gli aiuti con l'Europa"

"Si valuteranno con l'Europa tutte le modalità per aiutare il più velocemente possibile le aziende dell'area colpita dal terremoto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture Corrado Passera. "Quando si parla di calamità - ha aggiunto - è verosimile che si possa uscire da vincoli che altrimenti ci sarebbero".

19:32 Reggio Emilia, 1.600 studenti con scuole inagibili

In provincia di Reggio Emilia sono circa 1.600 i bambini e i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori (di Reggiolo, Luzzara, Rolo, Guastalla, Fabbrico, Correggio e Reggio Emilia) che non potranno tornare suli banchi, almeno fino alla fine di questo anno scolastico, perché le loro scuole sono inagibili. Il dato è fornito dalla Provincia.

18:18 Il Papa: "Solidarietà per le popolazioni colpite"

Benedetto XVI ha invocato ancora una volta "una generosa solidarietà" verso le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal sisma, "che sono nel nostro cuore - ha detto - e nella nostra preghiera". Il Papa lo ha affermato durante l'incontro con la cittadinanza di Milano in Piazza Duomo.

17:38 Equitalia sospende le cartelle nelle zone colpite

Equitalia, in attesa di provvedimenti normativi ad hoc che stabiliscano quali siano i comuni interessati dallo stato di emergenza, ha provveduto in via autonoma a sospendere ogni attività di riscossione nelle zone colpite dal terremoto. In particolare l'attività è sospesa in tutti i comuni delle province di Bologna (ad eccezione del comune di Bologna), Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Rovigo.

16:42 Sciacallaggio, non è escluso l'uso dell'esercito

"Stiamo valutando un possibile intervento dell'esercito, so che alcuni comuni ne hanno fatto richiesta: se sarà possibile e necessario, io senz'altro lo richiederò". Lo afferma a Tgcom24 il prefetto di Modena, Benedetto Basile, ricordando che per evitare gli episodi di sciacallaggio è stato "rinforzato il presidio delle forze di polizia". Attualmente sono 395 le unità impiegate dalle forze dell'ordine contro il fenomeno.

16:20 Crolli, Procura di Modena: "Molti indagati"

"Saranno molti gli indagati per i morti nei crolli dei capannoni'" durante il terremoto. A dirlo il Procuratore di Modena Zincani, precisando che gli avvisi di garanzia saranno atti dovuti per consentire a "tutte le persone eventualmente coinvolte negli accertamenti, di partecipare, come loro diritto, all'indagine".

16:14 Mirandola, arrestati tre sciacalli

Tre uomini sono stati arrestati a Mirandola, nel Modenese, per un tentato furto in un'abitazione abbandonata a causa del terremoto. I tre - un 50enne di Rossano (Cs), un 20enne e un 21enne di Ostiglia (Mn) - erano già stati identificati dalla polizia durante un servizio 'antisciacallaggio'. L'accusa nei confronti dei tre è di tentato furto aggravato.

14:59 Scossa di magnitudo 3.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena. Le località prossime all'epicentro sono San Possidonio, Concordia e Cavezzo. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento è stato registrato alle 14.22.

12:44 Ue: "Possibili aiuti di Stato per le imprese"

La Commissione europea valuterà "le opportunità legali per offrire aiuti di Stato che potrebbero decisamente aiutare le piccole e medie imprese" colpite dal sisma in Emilia. Lo ha detto il Commissario europeo per le Politiche regionali, Johannes Hahn, a Trieste.

12:27 Napolitano: "Lo Stato c'è, ce la faremo"

"L'impegno dello Stato e la solidarietà nazionale non mancheranno per assistere le popolazioni che soffrono e per far partire la ricostruzione. Ce la faremo, e lo dico con fiducia innanzitutto a voi, gente emiliana, conoscendo la vostra tempra". Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un videomessaggio per il 2 giugno.

11:36 Scossa di magnitudo 3.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena. Le località prossime all'epicentro sono San Possidonio, Concordia e Novi di Modena. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle ore 10.39.

09:33 Più controlli contro lo sciacallaggio

Un ulteriore, cospicuo rafforzamento delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri, polizia locale e guardia forestale) è stato predisposto per presidiare le zone più colpite dal sisma in Emilia e garantire la copertura anti sciacallaggio e l'assistenza.

08:12 Vittorio Feltri: "L'esercito per difendersi dagli sciacalli"

Dalle colonne de "Il Giornale", Vittorio Feltri lancia una provocatoria proposta per difendere la gente dal fenomeno dello sciacallaggio che in questi giorni imperversa nelle zone colpite dal sisma. "Anzihé mandare in giro per il mondo i nostri militari a morire in guerre mascherate con ipocrisia da missioni di pace - scrive Feltri -, inviamoli nelle zone aggredite dal sisma e dai delinquenti. [...] Che ci fanno i soldati in Afghanistan? Che rientrino in Italia e siano spediti a Carpi, in ogni luogo dove imperversano gli sciacalli".

