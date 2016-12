foto Ansa

13:46

- Il ministero dell'Istruzione ha confermato la "piena validità dell'anno scolastico anche per le scuole dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma" che non raggiungano il limite minimo di 200 giorni di lezione. Il ministero conferma, quindi, che "la mancata effettuazione dei 200 giorni di lezione dovuta a cause di forza maggiore", quali le calamità naturali "non inficia la regolare valutazione del percorso scolastico".