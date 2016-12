21:41 Nel Modenese scossa di magnitudo 4.2

Alle 21.04 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.2 nel Modenese. Lo fa sapere la Protezione civile rilevando che i comuni prossimi all'epicentro sono Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Mirandola.

21:20 Ancora due scosse, la più forte di magnitudo 3.6

Due scosse sono state avvertite nel Modenese e nel Mantovano. Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato alle ore 20.28 tra le due province. Le località colpite sono Poggio Rusco, Camposanto, Medolla, Mirandola e San Felice sul Panaro. Alle 20.55 una seconda scossa, decisamente più forte, di magnitudo 3.6, ha colpito le stesse zone.

20:02 Napolitano in visita il 7 giugno

Il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani ha annunciato che ''il presidente Napolitano farà visita giovedì 7 giugno ai territori terremotati''. Errani aveva preannunciato, uscendo dal Quirinale, ''una bella notizia''.

19:48 Sfollati, sale a 9.200 posti la disponibilità dei campi

Sono stati 8.500 i cittadini sfollati ospitati nella notte scorsa, nel Modenese, in 23 campi, 17 strutture coperte (palestre, centri civici, biblioteche) allestiti nei comuni colpiti dal sisma e diversi alberghi anche nell'Appennino (attualmente le persone alloggiate in albergo sono salite a 973). In totale, la disponibilità di posti supera così le 9.200 unità

18:32 Il 4 giugno un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro

Un minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro e bandiere sindacali esposte con il segno del lutto per rispetto delle vittime del terremoto in Emilia. E' questa l'indicazione delle segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil inviata oggi a tutte le strutture locali e di categoria per il 4 giugno prossimo, giornata di lutto nazionale per il sisma.

17:43 Profumo: "Al più presto un piano sulla sicurezza"

"Dobbiamo avviare al più presto un piano sulla sicurezza, in particolare sulla sicurezza sismica". Lo ha detto a Bruxelles il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, riferendosi ai terremoti in Emilia Romagna.

17:16 Nuova scossa nel Modenese

Un nuovo forte terremoto, di magnitudo 4.0 sulla scala Richter, è stato registrato nel Modenese. La scossa è stato sentita anche nel centro storico di Modena. Al momento non si registrano nuovi crolli.

17:13 Accertamenti in corso su sciacallaggio

La procura di Modena ha "chiesto ai carabinieri e alla questura di intensificare i controlli delle abitazioni" lasciate libere da chi si è rifugiato in campi e strutture di accoglienza. Lo ha detto il procuratore capo di Modena, Vito Zincani, sottolineando che "è stato segnalato un caso che ha sollevato molti dubbi. Alcune persone andavano di casa in casa preannunciando l'arrivo di una scossa molto forte. L'episodio - ha aggiunto il procuratore - è avvenuto in provincia di Modena. Queste persone sono state fermate e identificate".

16:22 Inchiesta crolli, ancora nessun indagato

Non c'è ancora alcun indagato nell'inchiesta avviata dalla procura di Modena per omicidio colposo e lesioni colpose sui crolli causati dal terremoto nel Modenese, che hanno provocato la morte di diversi operai al lavoro. "Faremo un accertamento documentale sui manufatti crollati e in cui vi sono state vittime e stiamo cercando di verificare se siano necessarie o meno le autopsie sui corpi", ha spiegato il procuratore capo Vito Zincani.

15:24 Beni culturali, ripresi i sopralluoghi

Dopo la sospensione in seguito alla forte scossa di martedì, sono ripresi i sopralluoghi ai beni storico-artistici colpiti dal terremoto in Emilia. Questi primi sopralluoghi presumibilmente continueranno per un mese. Solo dopo questa fase potranno iniziare le verifiche per la quantificazione dei danni e la valutazione dei costi d'intervento nei singoli casi.

15:13 Danni per miliardi. Cancellieri: stime in evoluzione

"E' stata fatta una prima stima dei danni ma si sta ancora controllando la situazione. Per ora la stima riguarda solo le attività produttive ma è in evoluzione, quindi non posso dare cifre precise". E' quanto ha detto il ministro Annamaria Cancellieri rispondendo a chi le chiedeva se fosse già possibile quantificare i danni dovuti al sisma in Emilia-Romagna. "E' una materia in divenire - ha aggiunto - perché dipende dai controlli che si stanno facendo".

13:34 Scossa di magnitudo 3.2

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Novi di Modena. Secondo i rilievi registrati dall'Ingv l'evento sismico si è verificato alle 13.03 con una magnitudo di 3.2.

13:29 Miur: "Anno scolastico valido anche sotto i 200 giorni di lezione"

Il ministero dell'Istruzione conferma la "piena validità dell'anno scolastico 2011/2012 anche per le scuole dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma", che, a causa dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione previsto dal d.lgs. 297/94.

12:46 Sciacallaggio, tre arresti a Mirandola

Tre arresti sono stati eseguiti dalla polizia nel corso del servizio antisciacallaggio previsto nella zona della provincia di Modena più colpita dal terremoto, per garantire la sicurezza delle abitazioni lasciate incustodite. Si tratta di un 50enne di Rossano (Cs) e di due ragazzi (20 e 19 anni) originari di Ostiglia (Mn). I tre, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, sono accusati di tentato furto aggravato e verranno processati per direttissima.

12:32 Dalla notte altre 77 scosse

La sequenza sismica della Pianura Padana Emiliana è proseguita nella notte e nella mattina di oggi con 77 scosse localizzate dalla rete sismica nazionale, di cui tre di magnitudo superiore o uguale a 3.0. L'ultimo evento significativo (magnitudo 3) è avvenuto alle 10:00, mentre il più forte è stato registrato alle ore 6:21 con magnitudo 3.6. Lo rende noto l'Ingv.

Ultimo aggiornamento 21:41