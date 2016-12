foto Ap/Lapresse

14:15

- Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha espresso la solidarietà dell'Unione Europea alle popolazioni colpite dal sisma in Emilia e ha annunciato che Bruxelles è "pronta ad aiutare concretamente l'Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti catastrofi naturali". Barroso ha parlato in italiano in apertura della presentazione delle raccomandazioni economiche all'Unione europea.