foto Lettori Tgcom

13:00

- "L'attenzione si concentri sul da farsi nelle zone terremotate e non sia deviata su polemiche strumentali o secondarie sulla rassegna militare del 2 Giugno o su come ricevere il corpo diplomatico e le alte istituzioni". L'appello di Giorgio Napolitano, in queste ore difficili, è a rimboccarsi le maniche per l'emergenza sisma. "Le istituzioni diano l'esempio - aggiunge -. Non possiamo solo piangerci addosso. Dobbiamo dare un messaggio di fiducia".